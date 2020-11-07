Экс-капитан «Зенита» Иванович заразился коронавирусом

Экс-капитан «Зенита» Бранислав Иванович заболел коронавирусом, следует из сообщения пресс-службы «Вест Бромвича».
Также положительный тест получил нападающий Матеус Перейра.
Славен Билич подтвердил, что Бранислав Иванович и Матеус Перейра пропустят сегодняшнюю игру после положительного результата теста на COVID-19, — говорится в сообщении.
В настоящее время оба футболиста находятся на карантине.
Ранее NEWS.ru писал, что президент «Вероны» Маурицио Сетти получил положительный тест на коронавирус.
У Сетти наблюдаются лёгкие симптомы заболевания. В настоящее время он находится на самоизоляции.