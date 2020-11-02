Черчесов: мне Дзюба не говорил, что он устал

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов после оглашения состава команды на матчи Лиги наций УЕФА с Турцией и Сербией, а также на контрольную игру с Молдавией в интервью журналистам поделился мнением относительно предстоящих соперников, объяснил, почему в заявку не включён Александр Максименко из «Спартака», но при этом приглашён ряд футболистов из молодёжной национальной команды.

— В нынешнем составе много игроков из молодёжной сборной. Пригласили, чтобы присмотреться, или рассчитываете на них уже сейчас?

— Ситуация может быть разная, кто как будет себя проявлять, от этого и будем отталкиваться. У молодёжки сейчас нет официальных матчей, есть только контрольные. У нас есть возможность посмотреть игроков, которые проявляют себя и в «молодёжке», и в чемпионате. В марте уже не будет контрольных встреч, будут только официальные. Так что, нам на этом сборе надо решить все свои вопросы, заодно и «молодёжка» посмотрит ближайшие резервы, и мы тоже. Прежде мы никогда резервный состав не заявляли. Но учитывая, что на прошлом сборе несколько игроков уехало домой, поняли, что это необходимо. К тому же все игры пройдут за рубежом, и дозаявлять станет непросто. Резервный состав должен понимать, что мы их дозаявим.

— Резервные игроки полетят с командой?

— Они у себя в клубах остаются, но предупреждены, что в обязательном порядке присоединятся. Понятно, что у команд ещё игры в РПЛ и еврокубках. Но они должны понимать, что такая опция есть, и должны быть готовы.

— Не рассматривали Александра Максименко из «Спартака»?

— Нет.

— Александр Жиров из немецкого «Зандхаузена» был на предыдущем сборе, сейчас — в расширенном списке. Остались чем-то недовольны?

— Мы переходим на фамилии. Не можем же каждого обсуждать. Я же про Максименко сказал «нет» не потому, что он плохой, а просто на этом сборе его кандидатура не рассматривалась.

— Артём Дзюба пропустил последний матч «Зенита» против подмосковных «Химок» из-за переутомления, однако к ближайшей встрече в рамках Лиги чемпионов он должен быть готов. Рассматриваете вариант, что капитан сможет не выйти на некоторые матчи сборной?

— Мы все отвечаем за Артёма, а сам он не сказал, что устал. Мы смотрим на ситуацию. Он и со шведами один тайм сыграл. «Краснодар», «Зенит», «Локомотив» играют в еврокубках. График у команд плотный. Мы созванивались с врачом сборной и обсуждали, как действовать по игрокам в той или иной ситуации. Пока невозможно сказать, кто в каком состоянии будет. Всё меняется по ходу.

Артём Дзюба Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Фёдор Смолов, Артём Дзюба и Александр Соболев не забили ни одного гола в октябре.

— Понятно, что нападающего оценивают по забитым голам. Но не только у этих футболистов бывают сухие серии. Ситуация так складывается. Соболев в сборной забил, уверен, он приедет с хорошим настроением. На месте будем подтягивать. Другое дело, есть несколько игр турнира, есть возможность.

— После не самых удачных матчей Лиги чемпионов, может быть, некоторое игроки приедут в психологически слабом состоянии. Как будете справляться?

— Давайте они приедут, мы с вами потом созвонимся, и я отвечу. Как можно сейчас об этом говорить, учитывая, что мы только в ближайшее время соберёмся? Я настраиваюсь, что тур в РПЛ и еврокубках поднимет им настроение. Каждый футболист приезжает в своём психологическом состоянии вне зависимости от поражения или победы. Кто-то приезжает после победы расстроенным, а кто-то после поражения весёлым.

— Не просил ли «Зенит» поберечь Артёма Дзюбу и Юрия Жиркова?

— Нет.

— В каком состоянии Александр Головин?

— Мы на связи. Он уже начал тренироваться, но опять почувствовал дискомфорт. Мы знали, что он не попадёт на этот сбор, потому что только начал беговую работу.

— Александр Ерохин, Константин Кучаев, Иван Обляков, Даниил Лесовой, Даниил Фомин также присоединятся. Почему выбор пал именно на них?

— Мы смотрим, кто как себя проявляет в чемпионате, считаем это правильным.

— В прошлый раз вы говорили, что не вызвали Фомина из-за смены клуба. Прошёл стадию адаптации?

— Он чувствует себя более комфортно, мы внимательно наблюдаем, потихоньку осваивается. Теперь уже надо заявлять о себе, чтобы получить шанс играть в сборной.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Начали ли изучать соперников? Что можете сказать?

— Мы знаем соперников, с турками и сербами уже играли, информацией определённой обладаем. Молдаван тоже будем изучать, состав уже известен. Анализ идёт, но ситуация всегда намного проще: надо свои игры успеть разобрать, мы настолько часто играем на сборе, что не успеваем основательно проанализировать, только по верхушкам. Всё это время сейчас мы и будем заниматься.

— Вы сказали про плотный график: матч с Молдавией какую несёт пользу? Действительно ли он необходим?

— Во-первых, он необходим, потому что это официальная дата УЕФА и мы должны играть матч. Это не прихоть. Есть ситуация, которую надо выполнять, это наша обязанность. Это игра на уровне сборных, которая даёт плюсы в плане рейтинга. Кроме того, в тактическом плане можно отрабатывать нюансы. Мы не знаем, кто в каком состоянии приедет. Вопросов всегда много, но ответить нельзя, потому что игра только 12-го числа, забегать вперёд не будем.

— В составе заявлены три габаритных форварда. Это можно объяснить тактикой? Почему Соболев в расширенном списке?

— Они похожи габаритами, но по игровому стилю разные. Мостовой последние игры играет как нападающий, Ерохин тоже — это дополнительная опция. Вариантов несколько, и мы от этого отталкиваемся.

— Алексей Миранчук в «Аталанте» выходит нечасто — игрок не в форме. Вы рассчитываете на него?

— Он только один раз вышел из тех игр, что я видел. Тогда мы его не вызвали из-за травмы, сейчас он не играет, но нам важно, чтобы игрок, который только нас покинул, приехал на сбор. Мы пообщаемся, поймём, какая с ним ситуация. По телефону это сложно сделать. Тем более надо посмотреть, изменения с связи переездом произошли в положительную или отрицательную сторону. Это необходимо с психологической точки зрения — некая подпитка для него будет, окунётся вновь в Россию. Мы его поддержим. Но надеемся, что он нам поможет на поле.

— Почему решили остановиться на кандидатуре Антона Заболотного?

— Потому что последние туры играет качественно, свежо и полезно. Он выходит на тот уровень, который ему позволял быть в сборной. Этот вызов объективен на сегодняшний день.

Антон Заболотный instagram.com/zabolotniy_anton

— Мы видели, как вратарь Матвей Сафонов выдаёт безупречные матчи, но видели и ошибки. Это нестабильность или системность?

— Моя оценка всегда спокойная и трезвая. Есть хвалебные отзывы всегда, есть хейтерские. Мы смотрим спокойно, аналитически. Он приедет, с одной стороны, сделаем анализ, поймём причины просчётов, с другой — подскажем, как исправлять.

— Появилась информация, что 5 июня пройдёт встреча с Болгарией. Так ли это?

— Давайте дождёмся официального подтверждения.

— С этого сезона действует новый лимит на легионеров. Можно ли уже говорить о плодах или прошло мало времени?

— Не знаю, влияет ли это или нет, но перед тем сбором говорили, что и вам, и нам надо на ситуацию смотреть по-другому. Иногда футболисты играют непостоянно в основном составе. Сейчас можно проводить рокировку.

— Кто, по вашему мнению, топ-3 прогрессирующих игроков?

— Знаю, но назвать не могу.

— Почему российские клубы в еврокубках играют на меньшем уровне интенсивности, чем в сборной? Разница приличная, если смотреть по цифрам. И насколько это усложняет работу по поиску футболистов в состав национальной команды?

— Мы не можем сказать, почему там так, а тут эдак. Прошедшие игры сборных прошли также интенсивно, у нас есть цифры по еврокубкам, и разница большая, это правда. А проблема это или нет? Мы стараемся, чтобы игроки на максимуме были готовы.

— Матч с Молдавией, плотный график, будете ли рассматривать эту встречу как плацдарм и не выпускать ключевых игроков? Может, дадите шанс показать себя молодым?

— Частично ранее я ответил на этот вопрос. Мы не знаем, кто и в каком состоянии приедет. Только от этого будем отталкиваться. Сегодня мы не наметили ничего. Это легкомысленно, непрофессионально. Мы даже сбор ещё не начали тем составом, который есть.

— Второй раз за один тренировочный сбор несколько игр. Этот график похож на групповой турнир чемпионата мира?

— Он не похож, а даже жёстче, между играми дней больше. Другое дело, что те три игры мы провели дома, сейчас — на выезде. Анализ того сбора даст возможность правильно смоделировать и подготовить команду.