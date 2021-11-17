Боснийские футбольные фанаты избили украинцев за перевёрнутый флаг России

Столкновение между футбольными фанатами произошло в матче Босния и Герцеговина — Украина, который проходил в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года. Драка возникла после того, как украинские фанаты вывесили перевёрнутый флаг России, который, таким образом, стал сербским и вызвал раздражение у боснийцев. Видео с конфликта появилось в социальных сетях.

Болельщики сборной Украины со своей трибуны стали показывать соперникам перевёрнутый флаг России. Действия украинцев были восприняты боснийцами как провокация и они начали прорываться на сектор гостей. Завязавшуюся драку остановили только после вмешательства правоохранителей.

Incident na Bilinom Polju, sukob BHFanaticosa i policije pic.twitter.com/Y6mAXMyju7 — TV N1 Sarajevo (@N1infoSA) November 16, 2021

Сообщается, что российский триколор украинцы приобрели в Сплите на игре Хорватия — Россия.

Вчера, 16 ноября, в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года команда Боснии и Герцеговины принимала Украину. Гости переиграли хозяев со счётом 2:0. Таким образом, Украина заняла второе место в группе и выступит в стыковых матчах за попадание в Катар.

Ранее сообщалось, что встреча 30-го тура бразильской футбольной Серии А между командами «Интернасьональ» и «Гремио» завершилась потасовкой с участием представителей обеих команд. При этом поводом для конфликта стал нестандартный перформанс болельщиков хозяев.