Футбол

Блогер Савин рассказал о растратах в ФК «Луч» размером более чем в 13 млн

16:27, 23 июня 2020

Блогер Евгений Савин выпустил расследование о растратах во владивостокском футбольном клуба «Луч» на своём YouTube-канале «КраСава».

Савин рассказал о деятельности бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.

28 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. Только в апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег, — сказал Савин.

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Савин надеется вызвать резонанс и заставить проверить эту информацию сотрудников МВД и отправить виновных в тюрьму.

Ранее NEWS.ru сообщал, что владивостокский «Луч» теряет профессиональный статус и снимается с розыгрыша Футбольной национальной лиги (ФНЛ). С 1 апреля профессиональные клубы Приморского края по решению Минспорта Приморья приостановили заключение контрактов со спортсменами на следующий сезон. При этом деньги на финансирование клубов направляются на борьбу с коронавирусом.

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