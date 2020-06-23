Блогер Савин рассказал о растратах в ФК «Луч» размером более чем в 13 млн

Футболист Дмитрий Тарасов через два дня после победы «Рубина» над «Уралом» с в первом мачте после вынужденного перерыва в РПЛ отправился с женой Анастасией Костенко на прогулку по Казани. Романтический кадр игрок обнародовал на своей официальной странице в социальной сети.

На снимке Тарасов и Костенко запечатлены гуляющими по аллеям Казани. Влюблённые сфотографировались, глядя друг на друга. Ещё один прекрасный день с семьёй, — подписал футболист фотографию в Instagram. Казанский «Рубин»...