Блогер Савин рассказал о растратах в ФК «Луч» размером более чем в 13 млн

Блогер Евгений Савин выпустил расследование о растратах во владивостокском футбольном клуба «Луч» на своём YouTube-канале «КраСава».
Савин рассказал о деятельности бывшего исполнительного директора «Луча» Александра Голубчикова.
28 апреля, пока команда была в Тамбове, Голубчиков вывел из кассы клуба 4,4 миллиона рублей. Только в апреле и мае 2017 года он таким образом, подделав документы, вывел из клуба более 13 миллионов рублей бюджетных денег, — сказал Савин.
Савин надеется вызвать резонанс и заставить проверить эту информацию сотрудников МВД и отправить виновных в тюрьму.
Ранее NEWS.ru сообщал, что владивостокский «Луч» теряет профессиональный статус и снимается с розыгрыша Футбольной национальной лиги (ФНЛ). С 1 апреля профессиональные клубы Приморского края по решению Минспорта Приморья приостановили заключение контрактов со спортсменами на следующий сезон. При этом деньги на финансирование клубов направляются на борьбу с коронавирусом.