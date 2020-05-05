АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube

Английская премьер-лига (АПЛ) планирует бесплатно транслировать некоторые матчи на YouTube после возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Отдельные матчи будут транслироваться бесплатно на YouTube, хотя большинство игр будут показаны на телеканалах Sky Sport и BT Sport, сообщает The Sun.
Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. В последний раз АПЛ проводила бесплатные трансляции в сезоне-2012/13.
Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.
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