АПЛ планирует бесплатно транслировать матчи в YouTube

https://static.news.ru/photo/b7db6278-8eb7-11ea-a882-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Horn /imago-images.de/Global Look Press

Английская премьер-лига (АПЛ) планирует бесплатно транслировать некоторые матчи на YouTube после возобновления чемпионата, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Отдельные матчи будут транслироваться бесплатно на YouTube, хотя большинство игр будут показаны на телеканалах Sky Sport и BT Sport, сообщает The Sun.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. В последний раз АПЛ проводила бесплатные трансляции в сезоне-2012/13.

Как ранее сообщал NEWS.ru, следующий сезон Английской футбольной премьер-лиги может пройти без зрителей. Клубы АПЛ ожидают, что матчи чемпионата можно будет проводить в прежнем режиме только после разработки вакцины от коронавируса.