ВТБ снизил ставки по потребительским кредитам

Банк ВТБ с 12 апреля снизил ставки по потребительским кредитам, теперь минимальная ставка составляет 15,9%, говорится в сообщении кредитной организации. Такое решение было принято банком после того, как Центробанк России снизил ключевую ставку на три процентных пункта — до 17% годовых.

Отмечается, что кредит можно оформить на сумму от 30 тысяч до 7 млн рублей на срок до семи лет.

ВТБ с 12 апреля улучшил условия по кредитам наличными, снизив ставки в среднем на три процентных пункта. Минимальная ставка для клиентов составляет от 15,9% при условии страхования и дополнительного дисконта в 0,4 процентного пункта за подачу заявки на сайте банка или в «ВТБ онлайн», — говорится в сообщении.

Ранее эксперты бюро кредитных историй «Эквифакс» заявили о снижении потребительского кредитования за первые две недели марта почти вдвое, чем за аналогичный период февраля. Это связали с резким изменением внешних условий и ростом ставок на рынке.

Сбербанк 11 апреля снизил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жильё на 2,1%, после чего минимальная ставка стала составлять 16,9% годовых. На сайте кредитной организации отмечается, что новые ставки действуют с 11 апреля.