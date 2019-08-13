https://static.news.ru/photo/870eec0e-bdbc-11e9-8cf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Xinhua/Global Look Press

Отдых в Турции во время предстоящего бархатного сезона в текущем году обойдётся дороже, чем в прошлом. Однако отели в России и в некоторых странах Евросоюза стали доступнее.

Стоимость проживания в гостиницах проанализировали специалисты поискового сервиса Momondo. По их данным, на турецких курортах придётся раскошелиться на 13% больше, чем годом ранее. В лидерах роста также Египет (+43%), Тунис (+41%) и Кипр (+32%).

При этом внутри страны можно отдохнуть на 22% дешевле. Туристы тенденцию отметили, Россия заняла второе место в списке самых популярных стран для отпуска в бархатный сезон.

Достаточно демократичные цены оказались в Италии (-12%), Хорватии (-9,6%), Франции (-11,6%). Лидирует по падению цен Болгария, там по сравнению с прошлым годом цены на номера в отелях снизились на треть.

В пятёрку самых популярных у россиян авианаправлений в этом году, как и в прошлом, по версии онлайн-сервиса, вошли Сочи, Анталия (Турция), Барселона (Испания), а также Москва и Тиват (Черногория).

Ранее News.ru писал, что поток российских туристов в Грузию уменьшился на две трети. Это произошло после запрета на прямое авиасообщение между странами.