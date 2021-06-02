Отдых в России подорожал на 36%

https://static.news.ru/photo/9ce949d2-c393-11eb-83d5-96000091f725_660.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В сравнении с прошлогодним летним сезоном цены на отдых в России поднялись на 36%. При этом также значительно подорожали и туры за границу. К такому выводу пришли специалисты онлайн-сервиса по поиску и бронированию туров Travelata, проанализировав результаты продаж турпакетов на лето текущего года (есть в распоряжении NEWS.ru).

Лидером по продажам в этом летнем сезоне стала Россия — 51% организованных туров реализовано на отечественные курорты. Из-за высокого спроса на отдых в России средние цены взлетели на 36%, составив 64 тысяч рублей за тур. Туры на немногие открытые заграничные направления также существенно подорожали, в среднем их стоимость составила 121,5 тысячи рублей (годом ранее это было 87,5 тысячи рублей), — сообщили в компании.

Эксперты отметили, что эта ситуация стала возможна только благодаря закрытию Турции и отсутствию чартерных рейсов в Египет. Более четверти туров в июне были забронированы именно в Турцию.

По данным портала, самый дешёвый летний тур стоит 6833 рубля. За эти деньги можно разместиться на две ночи в хостеле Калининграда без питания. Самый дорогой тур — в Сочи с вылетом из Иркутска. За 281,58 тысячи рублей двое взрослых и двое детей проведут 10 ночей в отеле 3* с завтраками и ужинами.

Ранее директор турагентства Сергей Агафонов сообщил, что на российских курортах цены вырастут на 30%, если не возобновится авиасообщение с Турцией и Египтом. По данным специалиста, мест на российских курортах уже почти нет, а ёмкость курортов Краснодарского края и Крыма ограниченна, они не вмещают всех желающих. Особенно цены подскочат к августу, уверен Агафонов. И этот процесс начнётся уже сейчас, так как до конца июня в Турцию точно не будет рейсов, а с открытием Египта ситуация тоже неясна.