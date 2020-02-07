У Банка России практически нет серьёзных оснований для того, чтобы не снижать ключевую ставку на ближайшем заседании в пятницу, 7 февраля. Фактическое значение инфляции по итогам прошлого года достигло 3%, а в первом полугодии 2020-го можно ожидать, что она закрепится на ещё более низком уровне. Вполне вероятно, что значение составит даже 2,5% в годовом выражении. Каковы ожидания перед объявлением данных по ключевой ставке — в материале NEWS.ru.

При оценке ЦБ РФ уровня нейтральной реальной процентной ставки в интервале 2-3% сложившихся условий в экономике должно быть достаточно для того, чтобы иметь основания для снижения ключевой ставки на предстоящем заседании, как минимум, на 0,25 процентного пункта.

Ещё одно важнейшее основание для этого, пояснил NEWS.ru начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Сергей Заверский, — это замедление экономической активности.

Если в 2018 году экономика выросла на 2,5%, то по итогам 2013-го — всего на 1,3%, что по сути означает отсутствие роста. Поэтому, то, что инфляция так быстро снижалась в последние месяцы, — проявление крайне слабого спроса на внутреннем рынке.

Более того, инфляция замедлялась даже на фоне снижения ключевой ставки. Это, в частности, даёт нам некоторые сигналы о том, что эффекты воздействия денежно-кредитной политики на инфляцию через ограничение спроса уже во многом исчерпали себя. Реальные располагаемые доходы граждан в прошлом году хоть формально и увеличились, но этот рост составил всего 0,8%, оборот розничной торговли также стагнирует (рост на 1,6% за год). Заметно, что даже относительно высокие (но замедляющиеся) темпы прироста кредитования физлиц связаны больше с попытками населения лишь удержать приемлемый уровень потребления. Объём выданных ипотечных кредитов, в свою очередь, в прошлом году снизился на 5,5%. Сергей Заверский начальник отдела аналитических исследований ИКСИ начальник отдела аналитических исследований ИКСИ

Сергей Булкин/NEWS.ru

Текущие параметры рынка облигаций федерального займа (ОФЗ), по его словам, также уже закладывают снижение ключевой ставки, причём довольно значительное, и рынок нормально воспримет уменьшение даже на 0,5 процентного пункта. А активность инвесторов при размещении ОФЗ это подтверждает.

Впрочем, конечно, есть и факторы, которые Банк России может рассматривать как проинфляционные, он будет учитывать их, принимая решение по ставке.

Во-первых, это инициативы президента Владимира Путина, озвученные в послании Федеральному собранию и предполагающие выделение значительных сумм на их реализацию. На 2020 год, в частности, допрасходы должны составить 383,3 млрд рублей. Однако здесь всё не так просто, считает Заверский, и нет уверенности, что это действительно будут дополнительные траты. Как недавно заявил министр финансов Антон Силуанов, в первую очередь на эти направления планируется выделить средства, которые будут сэкономлены, видимо, по другим статьям бюджета. В этой ситуации вряд ли придётся говорить о проинфляционных последствиях этих мер.

Во-вторых, это положение дел в мировой экономике. Распространение коронавируса увеличивает риски её замедления и, соответственно, падения цен на энергоресурсы, что мы уже можем наблюдать. Цена на нефть Brent находится на минимуме за 13 месяцев, с начала года снижение уже приближается к 20%, из них за последние две с небольшим недели просадка составила 13%.

Снижение цен на углеводороды неизбежно сказывается на курсе рубля. И пусть их воздействие на курс в последнее время несколько снизилось, это в большей степени касается относительно «спокойных» периодов. Если в январе, действительно, колебания нефтяных котировок мало сказывались на курсе нашей валюты, то после того, как падение цен ускорилось, рубль потерял более 3% за последние полторы недели. В свою очередь, учитывая сохраняющуюся зависимость нашей экономики от импорта, на фоне падения отечественной валюты может быть зафиксировано и некоторое ускорение темпов роста цен, — заявил аналитик.

Другое дело, что фактическое значение инфляции сейчас находится на уровне существенно ниже целевого, установленного ЦБ, но при этом на фоне значительного замедления темпов экономического роста. И в данной связи опасность проведения жёсткой денежно-кредитной политики для экономического развития существенно перевешивает риски, связанные с ускорением инфляции.

Экономике в настоящий момент для выхода из стагнации и расширения инвестиций требуется существенное смягчение денежно-кредитных условий. И особенно важно снова не допустить двойного удара по ней — когда на фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации параллельно меняются и условия для ведения бизнеса внутри страны.

К сожалению, отмечает Заверский, это типичное негативное проявление использования режима инфляционного таргетирования для экспортно-ориентированной страны: такие события, как падение цен на экспортные товары или расширение санкций приводят к тому, что ЦБ, который сам для себя установил приоритет инфляции по сравнению со всеми другими экономическими показателями, в первую очередь реагирует на угрозу изменения цен путём ужесточения денежно-кредитных условий. Фактически это в очередной раз приводит нас к вопросу о том, действительно ли выбранный режим таргетирования инфляции подходит для России без существенных модификаций.

В любом случае, если ставка будет снижена, то это станет сигналом для рынка, что экономический блок кабинета министров Михаила Мишустина готов на серьёзные меры для ускорения роста экономики страны, несмотря на излишнюю аккуратность и неспешность при принятии решений со стороны главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.