Стала известна прибыль компании Тутберидзе Компания Этери Тутберидзе «Тим Тутберидзе» заработала 6,8 миллиона рублей в 2021 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Этери Тутберидзе

Принадлежащая российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе компания «Тим Тутберидзе» заработала 6,8 миллиона рублей. Информация об этом доступна на государственных ресурсах бухгалтерской отчетности. Компания «Тим Тутберидзе» была создана в марте 2021-го года.

Согласно отчетам за 2021 год, компания выручила 10 млн рублей. Чистая прибыль составила 6,8 млн рублей. Компания занимается различной деятельностью в области спорта, в том числе организацией развлекательных мероприятий и торговлей спортивным оборудованием.

Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе резко раскритиковала американского журналиста и автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза. Тот ранее сливал информацию о том, что дочь Тутберидзе получит гражданство США, а также другие сведения о тренере.