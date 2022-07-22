Принадлежащая российскому тренеру по фигурному катанию Этери Тутберидзе компания «Тим Тутберидзе» заработала 6,8 миллиона рублей. Информация об этом доступна на государственных ресурсах бухгалтерской отчетности. Компания «Тим Тутберидзе» была создана в марте 2021-го года.
Согласно отчетам за 2021 год, компания выручила 10 млн рублей. Чистая прибыль составила 6,8 млн рублей. Компания занимается различной деятельностью в области спорта, в том числе организацией развлекательных мероприятий и торговлей спортивным оборудованием.
Ранее заслуженный тренер России Этери Тутберидзе резко раскритиковала американского журналиста и автора блога The Skating Lesson Дейва Лиза. Тот ранее сливал информацию о том, что дочь Тутберидзе получит гражданство США, а также другие сведения о тренере.