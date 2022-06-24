У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы за ее здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении, — заявил Плющенко.