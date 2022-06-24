Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко раскрыл подробности отчисления из своей академии Анастасии Зининой, сообщает РИА Новости. По словам спортсмена, воспитанница отказывалась выполнять тренерские установки.
У Анастасии была травма, ей было запрещено выполнять прыжки, однако спортсменка не слушалась тренеров, для нее было важнее мнение ее мамы. У нас свой тренерский штаб, наши специалисты отвечают за ее здоровье. В сложившейся ситуации мы за ее здоровье отвечать не можем, поэтому и было принято решение об отчислении, — заявил Плющенко.
Об отчислении 15-летней Зининой стало известно ранее днем. Спортсменка перешла к Плющенко в прошлом сезоне от Светланы Пановой.
Ранее российская фигуристка Софья Самоделкина перешла в группу Светланы Соколовской, которая тренирует олимпийского чемпиона в командном турнире Марка Кондратюка. Ранее 15-летняя спортсменка занималась в группе Сергея Давыдова.