Медведева рассказала о ежедневном питании за 15 тысяч рублей Фигуристка Евгения Медведева рассказала о ежедневном питании за 15 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Евгения Медведева

Российская фигуристка двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о сумме, которую тратит на питание. Также она назвала некоторые продукты, которые употребляет в пищу.

Мне важно кушать хорошие продукты. Хорошие продукты сейчас дорогие. В основном я заказываю. Даже помидоры-огурцы непросто в каком-то супермаркете купить. Мне важно, чтобы они были с зелеными косточками, бакинские, — сказала Медведева в выпуске шоу «Инвестерика».

Она добавила, что доставка двух пакетов еды стоит от 10 тысяч до 15 тысяч, а если морепродукты, то дороже. Также спортсменка призналась, что иногда готовит дома сама, но нечасто.

26 июля Медведева раскрыла детали эротической фотосессии для Maxim. 22-летняя фигуристка снялась для мужского журнала 28 марта. Серия фотографий была сделана в бассейне. В анонсе сообщалось, что фигуристка продала коньки, чтобы купить абонемент в бассейн.