Костомаров: последние новости о спортсмене Костомарову предстоит долгий период реабилитации

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Костомаров: последние новости

На сегодняшний день о здоровье Романа Костомарова переживают не только родные и близкие, но и многочисленные поклонники и коллеги. Еще 10 января фигурист оказался в больнице в крайне тяжелом состоянии, диагноз — пневмония. Костомаров был подключен к аппарату ИВЛ. На сегодняшний день состояние спортсмена улучшилось. Он пришел в себя и дышит самостоятельно. Однако ему предстоит период долгой реабилитации, а затем протезирование ампутированных пальцев и части ноги.

Что случилось с Костомаровым в 2023-м

После госпитализации у Костомарова обнаружили несколько сопутствующих заболеваний — грипп и заражение крови, после чего Романа ввели в медикаментозную кому. Близкие фигуриста сообщили, что осложнения начались из-за того, что он с высокой температурой продолжал участвовать в шоу и посещать тренировки.

24 января Костомаров пришел в себя и даже пытался общаться с родственниками. Из-за некроза тканей спортсмену удалили часть голеностопа и несколько пальцев на руках. После этого, в середине февраля, состояние здоровья фигуриста резко ухудшилось. Сообщается, что он пережил несколько микроинсультов, из-за чего могло начаться поражение мозга.

3 марта СМИ сообщили последние новости о Костомарове: он вышел из искусственной комы и начал разговаривать. 9 марта Илья Авербух выступил с комментарием, что состояние Романа понемногу улучшается.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Роман Костомаров

После новой ампутации поклонники спортсмена начали резко высказываться в соцсетях в адрес докторов. Одни требовали перестать «кромсать» фигуриста, другие были возмущены нарушением врачебной тайны и просили врачей «держать язык за зубами». Супруга Оксана Домнина призвала фанатов и журналистов оставить ее семью в покое.

Здоровье Костомарова на сегодняшний день

На сегодня Костомаров отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. 27 марта Авербух выступил с новым заявлением, что состояние фигуриста улучшается. Тренер и друзья-спортсмены записали видео в поддержку Романа, а он прислал им в ответ аудиосообщение. По словам очевидцев, голос у Романа бодрый.

Затем выступила с заявлением лечащий врач Романа. Она сказала, что на сегодня состояние Костомарова приходит в норму, а самый тяжелый этап лечения позади. Впереди длительный курс реабилитации.

Здоровье Костомарова вызывает опасения у медиков. Из-за огромного количества сильнодействующих препаратов печень спортсмена могла пострадать. При этом самое плохое — то, что трансплантация при таком раскладе невозможна: организм и так истощен.

Терапевт заявил, что некроз тканей у фигуриста мог начаться из-за попадания бактерий, которые ухудшили его состояние. Сейчас Роману предстоит полное обследование, чтобы исключить поражение сердца и почек.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Роман Костомаров и Оксана Домнина

По словам родственников и друзей, Костомаров разговаривает бодро и уже мотивирован на реабилитацию и протезирование. Но, по мнению врачей, об этом думать рано. После кровоизлияния в мозг спортсмену необходимы покой и лечение.

По сообщениям СМИ, психотерапевт, который проводил беседу с Романом, не согласен с родственниками фигуриста. По словам специалиста, Костомаров находится в сильнейшем стрессе и не понимает, как строить дальнейшую жизнь.

Психологическое состояние Костомарова осложняется и тем, что он никогда серьезно не болел, а сейчас прикован к больничной койке почти два месяца. Также психотерапевт отметил, что спортсмену на данный момент требуется мощнейшая поддержка семьи, друзей и поклонников, чтобы победить стресс и зарядиться энергией для дальнейшей борьбы.

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