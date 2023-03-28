Стало известно, какие протезы поставят Костомарову Реабилитолог Комаров заявил, что Костомарову поставят бионические протезы

Фото: OSSUR

Бионический протез OSSUR

Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию установят бионические протезы, заявил NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. По его словам, на ногах ему установят бионический протез стопы, который будет функционален.

На ногах ему ампутировали стопы до голени, это как минно-взрывная ампутация и остается только голень. Ставится бионический протез стопы, и он функционален. На руках одну кисть ампутировали полностью, а на второй — пальцы. То есть там где пальцы может быть бионическая перчатка, а где рука — бионический протез кисти, — подчеркнул Комаров.

Реабилитолог отметил, что по сравнению с тяжелыми миновзрывными или другими травматическими повреждениями центральной нервной системы либо опорно-двигательного аппарата у Костомарова есть хорошие шансы на реабилитацию. Комаров добавил, что при уровне современной медицины есть хорошие протезы, которые позволят спортсмену вернуться на лед.

Ранее RT со ссылкой на источник сообщил, что врачи готовят Костомарова к протезированию. Отмечается, что все операции завершены, спортсмен пришел в себя, ему убрали трахеостому и отключили аппарат вентиляции легких. СМИ предполагали, что он перенес ампутацию стопы и кистей.

Костомаров попал в реанимацию с респираторной инфекцией в ночь на 10 января, фигурист находился в тяжелом состоянии из-за осложнений. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Telegram-канал «112» сообщал, что врачи также диагностировали у фигуриста серьезные проблемы с печенью из-за сильнодействующих лекарств. Коллега спортсмена Илья Авербух рассказал, что Костомаров уже может самостоятельно общаться с людьми при помощи голоса, на днях записал голосовое сообщение.