РЕН ТВ: Костомаров перенес инсульт

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что в ночь на 21 февраля олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров перенес очередной инсульт. По данным телеканала, спортсмену пришлось сделать плазмаферез — операцию, при которой у пациента забирают часть крови, очищают ее и возвращают.

Также источник РЕН ТВ заявил, что у Костомарова проявился вторичный менингит. В публикации говорится, что он мог появиться в результате заражения внутрибольничной инфекцией. Как утверждают журналисты, сейчас мужчина находится в крайне тяжелом состоянии.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что у Костомарова оказалась пораженной четверть головного мозга из-за активного кровоизлияния и гематомы в лобной доле. По данным канала, фигурист находится в критическом состоянии. Источник уточнил, что, по мнению его докторов, причиной поражения мозга могла стать инфекция от отита. Авторы публикации утверждают, что именно она спровоцировала новые образования в лобной, правой затылочной и левой теменной областях, а также поражения белого и серого вещества мозга, которые сохранены во всех отделах, кроме правой лобной доли.

По данным РЕН ТВ, у спортсмена обнаружили также кусок забитых сосудов в голове, а его почки с трудом справляются с обработкой жидкости