Гороскоп на 19 мая: Ракам не рисковать, а Львам креативить

Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака советует не торопиться с новыми делами, ведь вам пока не хватает умений и опыта, чтобы все получилось как надо. Лучше потратьте этот день на разработку подробных планов и оценку всех рисков. Кстати, точный гороскоп на сегодня подсказывает, что, когда почувствуете полную готовность, можно смело браться за работу — тогда результат порадует. Помните: то, что вы упустили сейчас, на самом деле освобождает место для более выгодных возможностей в будущем.

Овен

Гороскоп на сегодня для Овна советует заняться самопознанием и внутренним развитием. Ваша интуиция и дар предвидения станут особенно сильны. Старайтесь говорить спокойно, чтобы не нарваться на ссоры. Обращайте внимание на чувства близких, не раньте их самолюбие. Гороскоп на 19 мая для женщин и мужчин предупреждает: возможны конфликты с родными из-за непонимания. И еще сегодня лучше не принимать решений сгоряча.

Телец

Гороскоп на сегодня для Тельца сулит отличный день для разговоров, шумных встреч и дружеских посиделок. Вечер проведите с теми, кого любите. Еще это удачное время для творчества — оно принесет радость и чувство удовлетворения. С деньгами будьте осторожнее, чтобы ничего не потерять. Вечером могут вспыхнуть ссоры с домашними, постарайтесь не злиться и решать все мирно.

Гороскоп на сегодня для Близнецов говорит: запаситесь упрямством, тогда добьетесь успеха. А если пустить дела на самотек, ждите неприятностей. Сегодня к любым вопросам нужно подходить с умом и практичностью. Это хороший день для заключения сделок. Женщины могут повстречать нового партнера или возобновить старые отношения. Мужчинам придется разбираться с давними проблемами, но и для романтических встреч время тоже удачное.

Гороскоп на 19 мая: Скорпионов ждет общение, а Стрельцов — игнор Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рак

Гороскоп на сегодня для Рака обещает удачу в важных начинаниях, но рисковать все равно не стоит — можно потерять деньги. Будьте аккуратны в общении с партнерами, чтобы не возникло путаницы и обид. Сегодня избегайте сомнительных покупок и людных мест. Вторая половина дня принесет больше везения, возможны успехи в любовных делах.

Гороскоп на сегодня для Льва советует посвятить день общению с родными и домашним хлопотам. Подходите к делам с выдумкой и ищите необычные решения. Упорная работа и смекалка будут щедро вознаграждены. Отличный повод продемонстрировать свое чувство юмора и сообразительность. Возможны перемены в личной жизни.

Дева

Гороскоп на сегодня для Девы рекомендует быть внимательнее на работе — мелкие недопонимания могут испортить все дело. Берегите нервы, иначе рискуете выдохнуться и морально, и физически. Мужчинам не надо начинать новые проекты или возиться с бумагами. В личной жизни могут быть трудности, так что постарайтесь совладать с эмоциями и не отказывайтесь от помощи друзей и семьи.

Гороскоп на 19 мая: Козерогам нужна интуиция, а Водолеям — уединение Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гороскоп на сегодня для Весов напоминает о терпении, в противном случае — велика вероятность ссор, и они будут для вас невыгодны. Ждите неожиданных поворотов судьбы и сохраняйте спокойствие. Если будете вдумчиво работать, то избежите ошибок. Вечером от клиентов может поступить выгодное предложение.

Скорпион

Гороскоп на сегодня для Скорпиона говорит, что первая половина дня удачна для встреч и разговоров. Но не соглашайтесь на новые предложения от партнеров. Если у вас крупные проекты, заручитесь поддержкой влиятельных людей, чтобы все получилось. Во второй половине дня силы могут резко упасть.

Стрелец

Гороскоп на сегодня для Стрельца предупреждает: близкие будут испытывать ваше терпение, так что лучше не реагировать на провокации. Возможно, придется купить что-то дорогое или начать долгожданный ремонт. Сохраняйте выдержку, чтобы не тратить силы на споры и скандалы.

Гороскоп на 19 мая: Ракам не рисковать, а Львам креативить Фото: Shutterstock/FOTODOM

Козерог

Гороскоп на сегодня для Козерога обещает, что ваша интуиция сегодня будет сильна, как никогда. Старайтесь держать эмоции под контролем и заботьтесь о партнере, чтобы его не ранить. С друзьями общайтесь осторожно — зависть может сослужить плохую службу. В работе полезно мыслить стратегически и не торопиться с решениями.

Гороскоп на сегодня для Водолея сообщает, что с концентрацией могут быть проблемы. Планы станут рушиться, а все вокруг — раздражать. Не надо усугублять стресс и пытаться все контролировать. Лучше проведите день в одиночестве, восстановите силы и отдохните.

Рыбы

Гороскоп на сегодня для Рыб говорит: ваши близкие, друзья или коллеги могут почувствовать, что вы мало уделяете им внимания и тепла. Из-за этого они захотят помочь вам в трудную минуту. Главное для Рыб сейчас — научиться принимать эту помощь от окружающих.

Ранее мы рассказывали, какие цветы посадить в мае, чтобы в июне сад зацвел.