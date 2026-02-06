Никакой духовки: как превратить куриное филе в итальянское карпаччо

Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru

Ищете по-настоящему универсальное блюдо из куриной грудки на все случаи жизни? Забудьте о скучных котлетах. Предлагаем освоить изысканную итальянскую технику, которая превратит простое филе в деликатесное карпаччо — нежнейшую сыровяленую закуску. Это не требует плиты, а результат впечатлит и на праздничном столе, и как снек к хорошему пиву: его тонкие ломтики с насыщенным вкусом специй тают во рту.

Ингредиенты:

куриное филе (грудка) — 500 г (берите свежее, охлажденное);

крупная морская соль — около 100 г для засолки;

специи для обвалки: 2 ч. л. сладкой паприки, 1–2 ч. л. чесночного порошка, 1 ч. л. молотого кориандра, смесь перцев по вкусу. Для оригинальности добавьте щепотку молотой зиры или сушеного розмарина.

Мясо не жарят и не варят. Сырое филе на 6–12 часов засыпают солью, которая вытягивает влагу и консервирует, убирают в холодильник, затем промывают, обильно обваливают в специях и подвешивают вялиться в проветриваемом месте на 2–3 суток. Соль и время делают свое дело — грудка становится плотной, ароматной и полностью безопасной. Именно такой рецепт превращает обычный продукт в то самое блюдо из куриной грудки на все случаи жизни, которое удивит ваших близких.

Этот способ — редкий пример кулинарной магии. Минимум усилий, немного терпения, и вы получите домашний деликатес, который смело можно назвать идеальным решением для любой ситуации: от фуршета до вечернего перекуса.

Калорийность на 100 г: 130 ккал.

БЖУ: 18,0/3,8/0,5.

