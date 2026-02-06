Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:27

Никакой духовки: как превратить куриное филе в итальянское карпаччо

Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru Блюдо из куриной грудки на все случаи жизни — читать на NEWS.ru Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете по-настоящему универсальное блюдо из куриной грудки на все случаи жизни? Забудьте о скучных котлетах. Предлагаем освоить изысканную итальянскую технику, которая превратит простое филе в деликатесное карпаччо — нежнейшую сыровяленую закуску. Это не требует плиты, а результат впечатлит и на праздничном столе, и как снек к хорошему пиву: его тонкие ломтики с насыщенным вкусом специй тают во рту.

Ингредиенты:

  • куриное филе (грудка) — 500 г (берите свежее, охлажденное);

  • крупная морская соль — около 100 г для засолки;

  • специи для обвалки: 2 ч. л. сладкой паприки, 1–2 ч. л. чесночного порошка, 1 ч. л. молотого кориандра, смесь перцев по вкусу. Для оригинальности добавьте щепотку молотой зиры или сушеного розмарина.

Мясо не жарят и не варят. Сырое филе на 6–12 часов засыпают солью, которая вытягивает влагу и консервирует, убирают в холодильник, затем промывают, обильно обваливают в специях и подвешивают вялиться в проветриваемом месте на 2–3 суток. Соль и время делают свое дело — грудка становится плотной, ароматной и полностью безопасной. Именно такой рецепт превращает обычный продукт в то самое блюдо из куриной грудки на все случаи жизни, которое удивит ваших близких.

Этот способ — редкий пример кулинарной магии. Минимум усилий, немного терпения, и вы получите домашний деликатес, который смело можно назвать идеальным решением для любой ситуации: от фуршета до вечернего перекуса.

  • Калорийность на 100 г: 130 ккал.

  • БЖУ: 18,0/3,8/0,5.

Ранее мы делились рецептом маринада для курицы без майонеза!

Читайте также
Курица с прованскими травами: легкий рецепт маринада для идеального ужина
Семья и жизнь
Курица с прованскими травами: легкий рецепт маринада для идеального ужина
Забудьте про отварную курицу. Это филе в нежной шубке из шпината и сливочного сыра сворачивают в рулет — сочность и вкус гарантированы
Общество
Забудьте про отварную курицу. Это филе в нежной шубке из шпината и сливочного сыра сворачивают в рулет — сочность и вкус гарантированы
С ужином не заморачиваюсь: ломтики картошки + горсть специй! Захотите есть, даже если не голодны
Общество
С ужином не заморачиваюсь: ломтики картошки + горсть специй! Захотите есть, даже если не голодны
Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда
Семья и жизнь
Этот трюк с томатной пастой изменит вкус капусты навсегда
Когда нет времени: сытный суп без мяса из банки зеленого горошка
Семья и жизнь
Когда нет времени: сытный суп без мяса из банки зеленого горошка
курица
филе
рецепты
готовка
кулинария
ужин
Италия
мясо
Александра Вкусова
А. Вкусова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава государства поздравил Эрнста с 65-летием
В Омане сообщили о результатах «очень серьезных» переговоров Ирана и США
Экс-министра обороны Словакии обвинили в обмане правительства ради Украины
Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
В Нидерландах увидели опасность для цифрового суверенитета
Трескучие морозы и дубак до -19? Погода в Москве в начале недели: что ждать
В российском регионе появились автомобили с новым кодом
МИД России посоветовал оформлять загранпаспорта на 10 лет
Капитан спас весь взвод: ветеран СВО о жизни в окопах и возвращении домой
Германия может превратиться в нового военного гегемона Европы
Названо количество жертв масштабного урагана на Филиппинах
Следователь указал на роковую деталь в убийстве сына Каддафи
Стало известно, где и когда похоронят экс-главкома ВМФ России Куроедова
В МИД обвинили Запад в попытках втянуть РФ в скандал вокруг файлов Эпштейна
Нидерланды устали быть крупнейшим донором для Украины
Раскрыты планы бизнесмена Шишкарева по сделке с Росатомом
В США увидели желание Трампа наладить связи с Россией
Стармер, на выход? Премьеру Британии грозит отставка, кто подставил
Упомянутая в файлах Эпштейна кронпринцесса Норвегии принесла извинения
Российские школьники оставили позади Запад по золоту на олимпиадах
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.