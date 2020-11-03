Зеленскому пригрозили войной в случае роспуска Конституционного суда

https://static.news.ru/photo/17feef76-1dd3-11eb-bbb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко пригрозил президенту страны Владимиру Зеленскому войной, если КС будет распущен согласно желанию главы государства.

Зеленский наговорил себе на 150 лет тюрьмы. Президент вслух призывает депутатов к свержению государственного строя, — цитирует УНИАН судью.

По мнению Слиденко, если в Верховной раде наберётся нужное число депутатов для принятия законопроекта о роспуске Конституционного суда, то произойдёт «распад Украины и война». Больше, считает судья, это решение никто не поддержит, а политические силы страны дадут отпор «узурпации власти».

Президентский законопроект о роспуске Конституционного суда появился в Раде в ответ на то, что 27 октября КС признал не соответствующей Конституции страны значительную часть норм закона «О предотвращении коррупции». В частности, к ним были отнесены положения о необходимости публикации представителями власти электронных деклараций, о полномочиях антикоррупционного агентства (НАПК) получать, проверять, публиковать декларации, контролировать образ жизни субъектов декларирования, а также положение о мерах финансового контроля.

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук назвал антиконституционным законопроект президента Украины Владимира Зеленского, в котором предлагается прекратить полномочия судей Конституционного суда, писал NEWS.ru.