Зеленский назвал условие краха белорусских властей

https://static.news.ru/photo/955ce766-fe61-11ea-86ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Если власть в Белоруссии не найдёт возможность для диалога с народом, то это обернётся для неё крахом. С таким предупреждением 24 сентября выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Если власть не остановит те действия, особенно действия правоохранителей, которые направлены против своего народа, то она получит очень мощный результат — ответ от народа. Если власть не найдёт возможность диалога со своими родными людьми, то этой власти не будет, — цитирует РИА Новости украинского лидера, выступившего на брифинге в Братиславе по итогам переговоров с президентом Словакии.

По словам Зеленского, Украина всегда будет поддерживать своих партнёров и в этом вопросе солидарна с позицией всех стран Европы.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран — участниц ЕС подтвердили свой отказ признавать победу Александра Лукашенко на президентских выборах в Белоруссии. Об этом он рассказал по итогам заседания Совета МИД Евросоюза в Брюсселе.

Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов 9 августа. Они продолжаются по сей день. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

После начала митингов был создан Координационный совет оппозиции Белоруссии. Членами его президиума стали семь человек. Шесть из них, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, в настоящее время либо арестованы, либо находятся за рубежом. Тихановская в целях безопасности уехала в Литву, писал NEWS.ru.