Защита обвиняемого по делу MH17 добилась отсрочки для подготовки запросов

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Судья Хэндрик Стэйнхаус сообщил, что слушания по делу о гибели 298 человек при крушении малайзийского Boeing в Донбассе летом 2014 года отложены до 3 ноября.

Суд приостановлен до следующего блока с тем, чтобы защита смогла представить запрос в отношении дополнительного расследования в ноябре, — отметил судья.

По его словам, отсрочку попросили адвокаты одного из четверых обвиняемых — Олега Пулатова. Защита надеется окончательно определиться с тем, какое расследование ещё необходимо провести в интересах их подзащитного, передаёт «Интерфакс».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шла гражданская война.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

NEWS.ru писал, что рассмотрение дела MH17 по существу начнётся не раньше 2021 года. Об этом заявили в прокуратуре Нидерландов.