«Ядерный» вариант: Британия приступила к подготовке санкций против России

Великобритания разрабатывает санкции против Москвы на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом сообщила британская газета Telegraph. По данным издания, Лондон не исключает вариант поддержки отключения РФ от международной межбанковской платёжной системы SWIFT и меры против газопровода «Северный поток — 2».

По информации Telegraph, в настоящее время британские чиновники ведут работу над новыми санкциями, которые должны быть направлены на ослабление российской экономики на случай, если «Кремль продвинется вперёд».

Британия рассматривает «ядерный» вариант поддержки отключения России от международной платёжной системы SWIFT, — пишет издание.

Также известно, что премьер-министр Борис Джонсон считает, что санкции не могут не включать мер противодействия «Северному потоку — 2».

Издание пишет, что Джонсон планирует вести переговоры для создания «санкционной коалиции» с лидерами стран G7. Он рассчитывает при их поддержке «целенаправленные меры против олигархов, поддерживающих президента России». Конкретные имена «олигархов» в материале не указаны.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в случае обострения ситуации вокруг Украины Вашингтон готов принять пакет с небывалыми ранее санкциями. Среди них отключение России от SWIFT, а также запрет российским банкам на операции с долларом.