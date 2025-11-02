Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 17:31

Военэксперт ответил, каких иностранцев ГУР хотело вывезти из Красноармейска

Военэксперт Кнутов: Киев хочет вывезти старших офицеров НАТО из-за угрозы плена

Фото: US. Army

Главное управления разведки (ГУР) Украины могло попытаться вывезти из района Красноармейска (Покровска) старших офицеров из стран НАТО, которые оказались под угрозой плена, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По мнению собеседника, государство, которое они представляли, обратилось к властям Украины с требованием эвакуации.

Скорее всего, это были натовские советники, которые руководили боевыми действиями в данном районе, так как район оказался в полном окружении и фронт начал сыпаться. Возникла угроза их захвата в плен. И вот та страна, которую они представляют, естественно, обратилась к Киеву с требованием об эвакуации. Была так спешно организована эта попытка вывезти этих высокопоставленных офицеров. Это могут быть и британцы, и французы, и немцы, и представители Нидерландов и Польши — из разных стран. Я имею в виду группу. Мне кажется, она небольшая. Может быть, не более трех-пяти человек, причем старших офицеров, — поделился Кнутов.

Он подчеркнул, что высокопоставленные украинские военные, вероятно, уже покинули Красноармейск (Покровск) и бросили коллег из стран НАТО. Спецназ должен был найти иностранных офицеров и доставить их в определенную точку, которая не обязательно совпадала с местом их высадки, а оттуда должна была пройти эвакуация, добавил Кнутов.

Глупо посылать два вертолета и спецназовцев, чтобы изменить ситуацию на фронте. Это полное сумасшествие. Ясно, что кого-то пытались эвакуировать. Либо высокопоставленных украинских военных, либо высокопоставленных натовцев. Военные украинские — маловероятно, потому что в основной массе они уже сбежали. Натовцев они просто бросили. Так как идут серьезные бои, ситуация на фронте меняется. Разведка американская, по-видимому, дала информацию, что данный квадрат свободен. Там можно высадить десант. Вертолеты бы потом ушли, где-то спрятались, переждали бы до соответствующей команды, — объяснил Кнутов.

Операция пошла не по плану из-за постоянных изменений на фронте, отметил он. В результате вертолеты и группа были уничтожены, подытожил Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска (Покровска) группу иностранных граждан. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.

