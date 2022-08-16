Власти Запорожской области призвали украинцев к эвакуации Член ВГА Запорожья Рогов призвал украинцев уезжать на взятые под контроль ВС РФ территории

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Жители в автобусе во время эвакуации в Россию из посёлка, подвергшегося обстрелу со стороны ВСУ

В преддверии отопительного сезона украинцам из той части Запорожской области, которая контролируется вооружёнными силами Украины, лучше перебраться на российскую сторону, заявил в интервью РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, в населённых пунктах, куда ещё не пришли ВС России, постоянно увеличивают тарифы на ЖКХ и уже отключили горячую воду.

Зима близко, а, к примеру, в городе Запорожье, временно подконтрольном режиму [президента Украины Владимира] Зеленского, централизованную подачу горячей воды уже отключили, тарифы постоянно растут, поэтому там отопительный сезон очевидно будет сорван. Так что, если люди хотят, то могут смело эвакуироваться на освобожденные территории. Тут они точно будут в тепле, в безопасности и с горячей водой, — сказал Рогов.

Он также добавил, что в Запорожской области в настоящее время строят газопровод. По словам Рогова, он позволит начать подавать голубое топливо из России.

Ранее представитель администрации Запорожской области сообщил, что регион взял курс на воссоединение с Россией и навсегда выходит из состава Украины. Рогов тогда подчеркнул, что в этом вопросе не будет обратного пути, поэтому «как бы киевские власти и их западные кураторы ни бесновались, но им придётся свыкаться с мыслью».