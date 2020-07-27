Власти Эстонии приступили к техническому обустройству границы с Россией

https://static.news.ru/photo/6aae10da-d00d-11ea-b407-fa163e074e61_660.jpg Фото: politseijapiirivalveame/facebook.com

Власти Эстонии дали старт возведению инфраструктуры на границе с Россией, заявил руководитель пограничного подразделения департамента полиции и погранохраны страны Эгерт Беличев.

Сегодня начинается строительство десятой части из 136 километров сухопутной границы. Большая часть ежедневной работы по охране границы выполняется с помощью пеших патрулей. Между тем, человек не может охватить каждый метр границы, ему необходима современная техническая поддержка, — рассказал Беличев, слова которого приводит «Интерфакс».

Как стало известно, строительные работы предусматривают сооружение патрульных троп и подъездных дорог, ограждений, а также системы видеонаблюдения. Их проведут на первом участке сухопутной границы протяженностью 23,5 км — от места пересечения эстонско-латвийско-российской границы до пограничного перехода Лухамаа.

По предварительной оценке, возведение инфраструктуры на первом участке займёт три года. В строительстве будут участвовать фирмы AS Merko Ehitus Eesti и AS GRK Infra. Стоимость первого этапа составит €20 млн.

Как уточняется, в скором времени департамент полиции и погранохраны Эстонии объявит тендер на строительство следующего пограничного участка. Известно, что сухопутная российско-эстонская граница пролегает на протяжении 136 км. По данным департамента, на протяжении 135 км границы будет установлена электронная охранная система, здесь также будут использоваться беспилотники для видеофиксации. В то же время на протяжении 90 км власти Эстонии планируют возвести забор высотой 2,5 метра. В целом правительство страны выделяет на строительство €130,5 млн.

На сегодняшний день у России и Эстонии нет чёткой границы — соответствующие договоры между странами были подписаны в 2014 году. Эстонская сторона провела в парламенте первое чтение закона об их ратификации и приостановила процесс в ожидании ответных шагов российской стороны.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Минобороны Эстонии Юри Луйк в своём обращении к новобранцам, поступающим на службу в армию страны, назвал РФ врагом и попросил бойцов приготовиться защищать республику от «российской угрозы».

Руководитель ведомства считает, что развитие самостоятельной обороноспособности балтийского государства должно показать противникам, что при нападении неприятель рискует потерять больше, чем приобрести. Он заявил, что Эстония способна отразить атаку до прибытия союзников.