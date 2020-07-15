Глава Минобороны Эстонии объявил Россию врагом своей страны

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Глава Минобороны Эстонии Юри Луйк в своём обращении к новобранцам, поступающим на службу в армии страны, назвал РФ врагом и попросил бойцов приготовиться защищать республику от «российской угрозы».

Руководитель ведомства считает, что развитие самостоятельной обороноспособности балтийского государства должно показать противникам, что при нападении неприятель рискует потерять больше, чем приобрести. Он заявил, что Эстония способна отразить атаку до прибытия союзников.

Конечно, мы меньше, чем наш восточный сосед (Россия. — NEWS.ru), но наших сил достаточно, чтобы дать понять противнику, что не стоит совать сюда свой нос <...> Каждый обученный эстонский солдат — это ещё один солдат, с которым должен считаться наш враг, — добавил Луйк. Видеозапись обращения опубликована на YouTube-канале Минобороны 14 июля 2020 года.

Чиновник напомнил, что в республике дислоцируются международные силы НАТО. Их возглавляет Великобритания. По его мнению, подразделения нужны для того, чтобы вся Эстония и Североатлантический союз не чувствовали себя в опасности.

Заявления об угрозе из Москвы иногда проскакивают во время выступлений западных лидеров. Обычно подобные выпады слышны в Прибалтике и Польше. При этом в Кремле постоянно подчёркивают, что РФ никогда не нападёт на одного из членов НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Норвегию беспокоит усиление военной активности РФ в Арктике, в том числе проведение манёвров с использованием боевого оружия у берегов королевства, рассказал посол скандинавской страны в России Руне Ресаланд.

По его словам, частота тренировок российского флота у берегов Норвегии волнует Осло ещё и потому, что Кремль сам обладает обширными морскими пространствами у своего побережья. Ресаланд отметил, что в последние годы королевство иногда испытывало серьёзные проблемы в работе GPS в воздушном пространстве из-за военной активности Москвы на Кольском полуострове, в Баренцевом море и над ним.