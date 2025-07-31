Видео ночных ударов по Киеву обнажило серьезные проблемы ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военная хроника». По его данным, в опубликованном западными изданиями ролике не видно работы американских систем ПВО Patriot.

Военкоры отмечают, что причин для отсутствия западных комплексов может быть две. Первая — они уничтожены, повреждены или не могут быть использованы по каким-то другим обстоятельствам. Вторая — ВСУ столкнулись с дефицитом дорогостоящего боекомплекта для Patriot.

Как пишет канал, у ВСУ еще остаются советские модификации комплексов ПВО С-300 и несколько старых ЗРК «Бук», а также западные NASAMS и IRIS-T. Однако, подчеркивают в публикации, дальность этих систем сильно ограничена, а плотность огня уступает Patriot.

Ранее сообщалось, что в ночь на 31 июля российские войска нанесли удары по военным объектам в восьми областях Украины. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия применила более 300 БПЛА и восемь ракет. Большая часть ударов пришлась на украинскую столицу и область, также активно поражались объекты в Днепропетровской, Харьковской и Черниговской областях. Российское оборонное ведомство не комментировало данные сведения.