Вашингтон убивает союзников России? О чем говорят инциденты с Раиси и Фицо

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Ибрахим Раиси, Роберт Фицо

Президент Ирана Ибрахим Раиси стал вторым за неделю союзником России, чья жизнь оказалась под угрозой. Что с ним случилось, есть ли сходство с покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, у кого вызывает подозрение такая серия совпадений и причастен ли к этому Вашингтон?

Что случилось с президентом и главой МИД Ирана

19 мая вертолет, на борту которого находился президент Ирана Ибрахим Раиси, совершил жесткую посадку в горах неподалеку от ирано-азербайджанской границы. На борту, кроме Раиси, были министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати и еще несколько человек, сообщило агентство Fars.

До сих пор неизвестно, в каком состоянии президент Ирана и жив ли он. Агентство Mehr удалило ранее опубликованную информацию о том, что он направляется в Тебриз на автомобиле после жесткой посадки вертолета. На месте крушения очень плохие погодные условия, густой туман. В Иране призвали молиться за здоровье Раиси.

Как сообщили местные СМИ, президент Ирана должен был отправиться в Тебриз, чтобы отрыть проект на местном крупном нефтеперерабатывающем заводе.

Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Ирана Ибрахим Раиси

Как пережил покушение премьер Словакии

19 мая вице-премьер Словакии Роберт Калиняк сообщил, что жизнь премьер-министра Роберта Фицо после покушения уже не под угрозой. Прогноз по его состоянию здоровья позитивный, его не планируют переводить в другие больницы.

В Фицо стреляли после выездного заседания правительства в культурном центре города Гандлова 15 мая. Пули попали в грудь, руку и брюшную полость главы кабмина. Позднее его на вертолете доставили в больницу, прооперировали и ввели в искусственную кому. 17 мая он пережил серьезную операцию, сообщила глава словацкого Минздрава Зузана Долинкова.

Вину в покушении на премьера Словакии признал 71-летний пенсионер Юрай Цинтула. На допросе он заявил, что не согласен с политикой правительства, а в особенности с призывами премьера о прекращении военной помощи Украине. Именно это и стало причиной нападения на Фицо. В соцсетях Цинтула часто говорил о том, что Словакии «не хватает прозападных ценностей», и призывал «к отказу от насилия».

Военкор Юрий Котенок отметил в своем Telegram-канале, что следствие по делу о покушении на Фицо «официально вышло на украинский след»: жена Цинтулы родом с Западной Украины, она была арестована, следствие разбирается с ее перепиской.

Фото: Rafal Klimkiewicz/Keystone Press Agency/Global Look Press Место покушения на Роберто Фицо

Кто скачет от радости от плохих новостей о союзниках России

Как отмечает председатель комиссии по вопросам суверенитета ОП РФ Владимир Рогов, в украинских соцсетях наблюдается очень живая реакция на сообщения о крушении вертолета с членами руководства Ирана. Причина — Иран является дружественной России страной.

«Вакханалия у членов секты политического украинства. Они радуются и ликуют от одной новости о возможной гибели президента Ирана», — отметил Рогов.

«Аллах сбил», «»Лебединое озеро» на фарси скачать бесплатно без СМС», «Молодцы, пока еще есть шанс добить», — упражняются в остроумии подписчики новостных каналов в Telegram.

Ранее аналогичную реакцию в соцсетях вызвало покушение на премьера Словакии, просто по той причине, что он выступал против военной помощи Украине и критиковал Владимира Зеленского.

Тем временем иранские СМИ опровергли информацию о том, что аятолла (духовный лидер) Ирана Али Хаменеи провел экстренное заседание Совбеза после сообщений об аварии вертолета Раиси. Между тем, по утверждению ABC, президент США Джо Байден был вызван в Белый дом с церемонии вручения дипломов в Морхаус-Колледже в Джорджии для брифинга по поводу ситуации с Раиси.

Фото: Ahmad Halabisaz/imago-images.d/Global Look Press

Что говорят сторонники России

Главред RT Маргарита Симоньян написала в Telegram, что не верит в то, что случайности идут одна за другой.

«И вертолет Раиси упал случайно из-за тумана, и в Фицо стрелял полоумный дед, и в Улофа Пальме, и в Кеннеди. Случается. Но надежнее всего случается при тщательной профессиональной подготовке», — заявила она.

Сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале предположил, что Раиси мог стать целью покушения.

«После покушения на [премьера Словакии Роберта] Фицо и ареста подозреваемого в подготовке покушения на президента [Александра] Вучича в Сербии — возможное покушение на президента Ирана Раиси», — констатировал парламентарий.

Схожую точку зрения выражают и за рубежом.

«Сначала они напали на словацкого премьер-министра Фицо, который выступает против Украины и против поддержки Зеленского США и Европой, а теперь разбился вертолет иранского президента Раиси, который выступает против Израиля. ЦРУ и МОССАД действуют для дестабилизации стран», — написал пакистанский блогер Шехрияр Хан.

«Что-то много совпадений. Тянет на большой сериал помасштабнее „Родины“», — отметил сооснователь движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман.

Telegram-канал «Резкие речи» не видит в случившемся совпадений и настаивает, что инцидент с Раиси — закономерность.

«Серия явных покушений и убийств относительно нейтральных политиков в разгар русско-украинского кризиса, а шире — новой холодной войны — это что, совпадение? Только дурачок в шапочке из фольги заметит закономерность? <...> Фицо, наверное, сам прыгнул под пулю — жить устал, на чердаке дачи под Пьенинами уже нашли его дневник, где он признавался в суицидальных мыслях. А у Раиси просто вертолет был неисправный, работнички и эсбэшка вместо десятых проверок и диагностик кушали кебабы и пили чай с шоколадными конфетами?» — иронизирует автор канала.

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