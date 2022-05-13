Readovka: пьяные украинцы убили поляка в Варшаве Wrpost: в Варшаве пьяные иностранцы убили заступившегося за девушку поляка

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В Варшаве толпа пьяных иностранцев в ночь на 8 мая напала на молодого человека, который решил заступиться за девушку, пишет польская газета Wrpost. По данным издания, они избили парня на тротуаре, а потом и вовсе ударили ножом в спину. В Telegram-канале Readovka говорится, что нападавшими оказались украинские беженцы.

Инцидент произошёл на улице Новый Свят в Варшаве. По словам очевидцев, поляк вступился за девушку, к которой приставала компания выпивших людей. В момент нападения в районе было много прохожих, однако никто не отреагировал на избиение молодого человека.

После трёх часов ночи в один из магазинов вошёл окровавленный мужчина с колотыми ранами на спине. Несмотря на помощь, оказанную сотрудниками вызванной на место скорой помощи, спасти его жизнь не удалось, — говорится в материале польского издания.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали изображение одного из участников потасовки. Речь идёт о мужчине с тёмными волосами, в чёрных брюках и чёрных сапогах. Сотрудники полиции распространили фотографии одного из нападавших и попросили граждан связаться с правоохранительными органами, в случае если они знают какую-либо информацию о нём.

В апреле граждане Украины во время автопробега «За мир! За Россию! За Грецию!» в Афинах напали на одну из машин, в которой находилась семилетняя девочка. В ходе нападения ребёнок получил травму руки. Несовершеннолетней оказали помощь в больнице, родители также подали заявление в полицию по факту случившегося​​​.