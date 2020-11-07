В Шотландии начал действовать запрет на физическое наказание детей

https://static.news.ru/photo/2bae5924-20d7-11eb-9abd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Begsteiger/http://imagebroker.com/Global Look Press

Принятый шотландским парламентом закон о запрете применения физического наказания к детям вступил в силу 7 ноября.

Согласно документу, родителям и опекунам запрещается шлёпать в воспитательных целях детей в возрасте до 16 лет.

Я очень рада, что Шотландия стала первой страной в Великобритании, которая приняла закон, гарантирующий детям такую же защиту от насилия, как и взрослым, — заявила порталу Express and Star уполномоченная по правам ребенка Мэри Тодд.

По её словам, жестокость в отношении детей не может быть ничем оправдана и подобному методу воспитания нет места в современной Шотландии.

Противники нормативного акта предупреждают, что в скором времени многие родители могут столкнуться с судебным преследованием, поскольку «даже самое мягкое физическое наказание» будет расцениваться как нарушение закона. Они заявляют, что большинство шотландцев видят в принятии запрета несправедливость, а не позитивные изменения.

Ранее NEWS.ru писал, что в Тульской области воспитательница детского сада била и насильно кормила ребёнка. По факту инцидента прокуратура начала проверку.