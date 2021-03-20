В Риме пройдут испытания «Спутника V» против штаммов COVID-19

https://static.news.ru/photo/fb82748c-898c-11eb-b36f-96000091f725_660.jpg Фото: Polina Tankilevitch/Pexels.com

В римском Национальном институте инфекционных заболеваний имени Ладзор Спалланцани проведут испытания вакцины российского производства «Спутник V» против штаммов COVID-19. Об этом журналистам рассказа губернатор области Лацио итальянской столицы Никола Дзингаретти.

Через несколько дней будет заключено первое соглашение с институтом имени Спалланцани о научных испытаниях вакцины «Спутник V» в рамках исследования об эффективности против разновидностей коронавируса, — цитирует издание Republica губернатора.

Он добавил, что ожидает разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российской вакцины на территории Евросоюза. Кроме того, Дзингаретти напомнил, что авторитетный римский университет ранее дал положительное заключение по препарату из РФ.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц потребовал от Европейского агентства лекарственных средств (EMA) скорейшим образом зарегистрировать в Евросоюзе «Спутник V», если он отвечает требованиям безопасности. Чем больше вакцин, тем лучше — такого мнения придерживается политик.

Как писал NEWS.ru, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключила закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ, если не будет достигнуто общее решение по этому вопросу в ЕС.