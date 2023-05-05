В Польше в прямом эфире снесли памятник красноармейцам на братской могиле В польском городе Глубчице в прямом эфире снесли памятник красноармейцам на братской могиле

Фото: Соцсети

В польском городе Глубчице прошел снос памятника Благодарности Красной армии на месте захоронения более шестисот солдат 1-го Украинского фронта, сообщает EADaily. Мероприятие демонстрировалось в прямом эфире национального телевидения.

Издание уточняет, что первым ударить кувалдой по пьедесталу монумента вызвался известный активист польской «Солидарности» Ришард Майдзик. Его действия сопровождались аплодисментами и одобрительными возгласами присутствовавших.

Памятник был возведен в память о 676 бойцах 1-го Украинского фронта Красной армии, погибших в марте 1945 года в боях за этот населенный пункт, находившийся до 1945 года на территории Германии под названием Леобщютц.

Участвовавший в акции президент Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий назвал монумент «агитационным объектом».

Акцию в Глубчице прокомментировал изданию польский общественник Марчин Миколаек, переехавший в РФ, опасаясь за свою жизнь из-за пророссийской позиции.

В очередной раз поляки показали, что для них не существует такое понятие, как историческая память и уважение к 600 тысячам людей, освободивших их страну от нацистов. В очередной раз доказали, что у них нет совести, — подчеркнул активист.

Как сообщается, до Дня Победы в Польше запланирован снос еще трех памятников советским солдатам-освободителям.

В октябре прошлого года в польских городах, в том числе и в Глубчице, снесли сразу четыре памятника красноармейцам. Снос транслировал в прямом эфире Институт национальной памяти Польши.