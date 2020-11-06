В Одессе объявлен траур из-за смерти Жванецкого

https://static.news.ru/photo/d41619ee-206e-11eb-9712-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrei Ladygin/Russian Look

Власти Одессы на Украине объявили траур 7 ноября в связи со смертью сатирика Михаила Жванецкого, следует из сообщения пресс-службы мэрии.

В связи со смертью выдающегося одессита, который прославил Одессу на весь мир, Почётного гражданина Одессы, народного артиста Украины, президента Всемирного клуба одесситов, писателя-сатирика Михаила Михайловича Жванецкого, 7 ноября 2020 года в Одессе объявлено днём траура, — говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

В память о Жванецком на зданиях города будут приспущены флаги с траурными лентами. Мэр Одессы Геннадий Труханов выразил соболезнования в связи со смертью сатирика.

Михаил Жванецкий скончался 6 ноября в возрасте 86 лет.

Ещё летом артист жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. По словам сатирика, он даже не сумел посетить похороны юмориста Анатолия Трушкина, который умер в начале июня в возрасте 78 лет. В детали своих проблем со здоровьем Жванецкий не углублялся.

Ранее NEWS.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров выразил соболезнования в связи с кончиной Михаила Жванецкого. По его словам, артист внёс неоценимый вклад в популяризацию сатирического жанра.