https://static.news.ru/photo/815d7926-7020-11ea-9270-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Sanz

На 27 марта в Испании число людей, заразившихся коронавирусом, достигло 64 059, из них более четырёх тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.

По данным РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения, в стране погибли 4365 человек, выздоровели 9,6 тысячи. По числу жертв и выявленных случаев заражения вирусом Испания сейчас находится на втором месте в Европе после Италии, где скончались 8215 заболевших.

Накануне власти Испании продлили до 11 апреля режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей.

Ранее NEWS.ru писал, что армия страны попросила у партнёров по НАТО дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на коронавирус. Всё это будет передано медицинским организациям для помощи населению.