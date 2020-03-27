На 27 марта в Испании число людей, заразившихся коронавирусом, достигло 64 059, из них более четырёх тысяч человек находятся в тяжёлом состоянии.
По данным РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения, в стране
Накануне власти Испании продлили до 11 апреля режим повышенной готовности, ограничив передвижение людей.
Ранее NEWS.ru писал, что армия страны попросила у партнёров по НАТО дополнительные аппараты искусственной вентиляции лёгких, средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на коронавирус. Всё это будет передано медицинским организациям для помощи населению.
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