Армия Испании просит у партнёров по НАТО дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на выявление нового коронавируса, рассказал глава Генерального штаба Вооружённых сил королевства Мигель Анхель Вильяройа.
По его словам, полученную технику передадут медицинским организациям для помощи гражданскому населению,
По предварительной информации, в Испании минимум 47 610 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Скончались 3434 гражданина. 5367 пациентов выздоровели.
В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Латвии объявили в стране режим чрезвычайной ситуации до 14 апреля 2020 года из-за вспышки коронавируса нового типа (COVID-19). Но ЧС может продлиться дольше, считает глава Минздрава республики Илзе Винькеле.
В Латвии коронавирусом заразились 124 человека. Первый случай в этой стране был диагностирован 3 марта. Заболевшей оказалась женщина, приехавшая из Италии.
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