https://static.news.ru/photo/aafb11ea-6e99-11ea-859a-fa163e074e61_660.jpg Фото: w80/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Армия Испании просит у партнёров по НАТО дополнительные аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), средства индивидуальной защиты и экспресс-тесты на выявление нового коронавируса, рассказал глава Генерального штаба Вооружённых сил королевства Мигель Анхель Вильяройа.

По его словам, полученную технику передадут медицинским организациям для помощи гражданскому населению, передаёт Reuters.

По предварительной информации, в Испании минимум 47 610 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Скончались 3434 гражданина. 5367 пациентов выздоровели.

В мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев. Согласно последним данным, в РФ зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Латвии объявили в стране режим чрезвычайной ситуации до 14 апреля 2020 года из-за вспышки коронавируса нового типа (COVID-19). Но ЧС может продлиться дольше, считает глава Минздрава республики Илзе Винькеле.

В Латвии коронавирусом заразились 124 человека. Первый случай в этой стране был диагностирован 3 марта. Заболевшей оказалась женщина, приехавшая из Италии.