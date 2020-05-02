В Германии один из регионов смягчил ограничения на социальные контакты

https://static.news.ru/photo/d35dcfd0-8c6f-11ea-9fbc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich /www.imago-images.de/Global Look Press

Федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии смягчила введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения на социальные контакты, которые действуют в регионе уже шесть недель.

Об этом сообщает агентство DPA, ссылаясь на местное правительство. По его данным, с 4 мая снимается запрет на передвижение по улице группами более двух человек — теперь допустимая численность компании увеличена до пяти человек, передаёт ТАСС.

С начала пандемии в регионе выявлено около 1,5 тыс. случаев коронавируса. Это один из самых низких показателей в Германии.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на вывозном рейсе компании «Аэрофлот» более сотни российских граждан вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ в Facebook.