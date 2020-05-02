В Германии один из регионов смягчил ограничения на социальные контакты

Федеральная земля Саксония-Анхальт в Германии смягчила введённые на фоне пандемии коронавируса ограничения на социальные контакты, которые действуют в регионе уже шесть недель.
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С начала пандемии в регионе выявлено около 1,5 тыс. случаев коронавируса. Это один из самых низких показателей в Германии.
Ранее NEWS.ru писал о том, что на вывозном рейсе компании «Аэрофлот» более сотни российских граждан вылетели из Франкфурта-на-Майне в Москву. Об этом сообщило посольство РФ в ФРГ в Facebook.
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