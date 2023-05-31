В ФРГ назвали легитимными удары Украины по России Спикер кабмина ФРГ Хебештрайт заявил, что удары Киева украинским оружием по России легитимны

Фото: NEWS.ru

Представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что удары Киева украинским оружием по территории России с точки зрения международного права легитимны. Вместе с тем, он указал, что, как ранее заявлял канцлер Олаф Шольц, руководство ФРГ поставляет Киеву оружие с целью «защиты украинской территории», передает ТАСС.

Я дал оценку не собственно атаке [украинских дронов на Москву], а оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными, — сказал Хебештрайт.

30 мая Минобороны РФ сообщило, что Москву попытались атаковать восемь беспилотников ВСУ, все дроны были сбиты. Пять БПЛА уничтожили ЗРПК «Панцирь-С», еще три были подавлены средствами РЭБ.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал. Президент России Владимир Путин заявил, что Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия.

Ранее сообщалось, что Белый дом в курсе сообщений об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье. При этом в администрации Джо Байдена отметили, что не поддерживают атаки внутри России.