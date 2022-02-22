В Евросоюзе обсудили включение Шойгу в санкционный список

Евросоюз планирует ввести санкции в отношении главы Минобороны России Сергея Шойгу, а также организации «Агентство интернет-исследований» из-за проблемных отношений с Украиной, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.

В санкционный список, согласно их информации, также включат главу администрации президента РФ Антона Вайно и начальников штабов ВМФ России.

Зампредседателя Европейской комиссии (ЕК), еврокомиссар по вопросам транспарентности Вера Юрова ранее заявила, что исключение из нового пакета антироссийских санкций Евросоюза президента РФ Владимира Путина — это ошибка и он должен быть первым в этом списке.

В Евросоюзе ранее подготовили новый пакет санкций против России, они затрагивают несколько банков, финансирующих деятельность на территории ЛНР и ДНР, включая «военную». Ограничительные меры будут введены в отношении лиц, голосовавших за решения о признании независимости двух республик, а также в отношении работающих в этих регионах организаций. В частности, ЕС планирует ввести рестрикции против госкорпорации ВЭБ.РФ, банка «Россия» и Промсвязьбанка. В общей сложности рассматриваются санкции против более чем 350 россиян, включая депутатов Госдумы.