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В ЕС назвали возможную дату принятия новых санкций против России

Постпред Польши при ЕС: новый пакет санкций против России может быть принят 9 декабря

Принятие девятого пакета антироссийских санкций ожидается 9 декабря, заявил постоянный представитель Польши при Евросоюзе Анджей Садось. По его словам, список ограничительных мер включает в себя предложения Варшавы, которые до этого поддержали Латвия, Литва и Эстония, сообщает Польское агентство печати. Садось подчеркнул, что рестрикции будут распространяться на ряд товаров двойного назначения и фирм с целью повлиять на работу российского военно-промышленного комплекса. Он добавил, что санкции также ударят по российской горнодобывающей промышленности.

Мы ожидаем принятия очередного пакета санкций ЕС в отношении России в пятницу вечером. <...> Вводим запрет инвестировать в российскую горнодобывающую промышленность. Вносим в санкционные списки почти 200 человек и фирм, — заявил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала девятый пакет ограничительных мер ЕС против России, в который войдут три новых российских банка и около 200 физлиц и компаний. В своем Twitter-аккаунте она опубликовала видео, в котором рассказала, что под санкции попадут предприятия ВПК, депутаты Госдумы, а также сенаторы, министры, члены партий и представители региональных властей РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что рестрикции против РФ наносят вред европейским странам. По его мнению, отрицать это непрофессионально. Так Песков прокомментировал заявление немецкого канцлера Олафа Шольца об эффективности санкций против России.