В Британии число умерших детей от стрептококковой инфекции выросло до 15

Фото: pixabay.com

В Великобритании увеличилось число умерших от стрептококковой инфекции (группа А) детей до 15, пишут «Известия» со ссылкой на отчет Агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA). Согласно документу, 13 детей умерли от инфекции в Англии, еще двое в Уэльсе и Северной Ирландии. Отмечается, что число жертв стрептококковой инфекции в настоящее время составляет 60 человек.

Бактерии стрептококка группы А могут вызывать множество инфекций, начиная от легких заболеваний вроде скарлатины и заканчивая смертельными, однако серьезные осложнения и смертельные исходы случаются редко, — сказано в публикации.

В британском ведомстве при этом отметили, что за осень в Великобритании зафиксировали 6,6 тысячи случаев скарлатины.

Врач-терапевт Анна Симбирцева ранее рассказала, что одна из главных ошибок при заболевании свиным гриппом — несвоевременное обращение к врачу. Эксперт предупредила, что вирус может вызвать осложнения и привести к госпитализации или смерти. Специалист порекомендовала в качестве профилактики регулярно проветривать помещения. По ее мнению, регулярная обработка гаджетов антисептиком также может поспособствовать защите от заражения.