В Берлине неизвестные напали на инкассаторов

https://static.news.ru/photo/1ba95df0-d657-11ea-b98e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Неизвестные совершили нападение на машину инкассаторов в столице Германии.

По данным издания argumenti.ru, инцидент произошёл 4 августа в районе Вильмерсдорф. В момент нападения автомобиль инкассации был припаркован у филиала одного из банков.

Нападавших было трое. Всем им удалось скрыться с места происшествия. На данный момент машина объята пламенем, её тушением занимаются около 20 пожарных. По меньшей мере один человек пострадал.

Ранее NEWS.ru писал о том, что украинская телеведущая Анастасия Луговая подверглась нападению в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. Ночью в купе, в котором она ехала с маленьким сыном, проник голый незнакомец.