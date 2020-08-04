В Берлине неизвестные напали на инкассаторов

Неизвестные совершили нападение на машину инкассаторов в столице Германии.
По данным издания argumenti.ru, инцидент
Нападавших было трое. Всем им удалось скрыться с места происшествия. На данный момент машина объята пламенем, её тушением занимаются около 20 пожарных. По меньшей мере один человек пострадал.
Ранее NEWS.ru писал о том, что украинская телеведущая Анастасия Луговая подверглась нападению в поезде, который следовал из Мариуполя в Киев. Ночью в купе, в котором она ехала с маленьким сыном, проник голый незнакомец.
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