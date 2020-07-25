В Бельгии на один уик-энд откроется джакузи-кинотеатр

В городе Беринген бельгийской провинции Лимбург с 9 по 11 октября откроется джакузи-кинотеатр.
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Регистрация на сеансы в кинотеатре откроется в августе. В каждый из трёх дней работы заведения будет показано по несколько сеансов. Какие именно ленты смогут посмотреть посетители, пока не уточняется.
По данным Le Soir, джакузи-кинотеатры — распространённое явление во многих других странах, например в США, Великобритании и Австралии. Но в отличие от иностранных аналогов бельгийские кинотеатры организованы для семейного просмотра фильмов.
Ранее NEWS.ru писал о том, что кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.
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