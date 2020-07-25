В Бельгии на один уик-энд откроется джакузи-кинотеатр

https://static.news.ru/photo/b87137b6-ce8c-11ea-a012-fa163e074e61_660.jpg Фото: jacuzzicinema/facebook.com

В городе Беринген бельгийской провинции Лимбург с 9 по 11 октября откроется джакузи-кинотеатр.

Об этом сообщает газета Le Soir. По её данным, работать кинотеатр будет всего один уик-энд. На его территории будут установлены 25 гидромассажных ванн. Каждая из них рассчитана не более чем на шесть посетителей. Каждый посетитель на входе получит бокал шампанского и ведро попкорна. После каждого кинопоказа гости смогут услышать диджей-сет.

Регистрация на сеансы в кинотеатре откроется в августе. В каждый из трёх дней работы заведения будет показано по несколько сеансов. Какие именно ленты смогут посмотреть посетители, пока не уточняется.

По данным Le Soir, джакузи-кинотеатры — распространённое явление во многих других странах, например в США, Великобритании и Австралии. Но в отличие от иностранных аналогов бельгийские кинотеатры организованы для семейного просмотра фильмов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кинотеатры после снятия ограничений начнут сезон с показа светлых и простых фильмов, заявила министр культуры Ольга Любимова.