В Австрии значительно снизился прирост заражённых COVID-19

https://static.news.ru/photo/e4e92bd8-8ec1-11ea-82e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: photonews.at/Georges Schneider /Global Look Press

Глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер назвал успешным первый этап отмены карантинных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса. По его словам, ежедневный прирост числа заражённых снизился с 57% до 0,2%.

Министр отметил, что в настоящее время ситуация в стране с COVID-19 «очень устойчивая и очень стабильная». С середины апреля новые случаи заражения фиксируются только в двузначных числах.

Аншобер добавил, что второй этап отмены ограничений стартовал 1 мая. Возможных изменений в статистике, по словам министра, следует ожидать примерно через две недели.

Чиновник также указал, что кризис ещё не пройден. Наихудшим вариантом развития ситуации может стать повторная волна заражений. Министр подчеркнул, что австрийские власти всеми силами стремятся избежать этого, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Австрии возобновили работу супермаркеты. При этом покупателей обязывают носить защитные маски и соблюдать дистанцию по отношению друг к другу. Кроме того, существуют ограничения по количеству посетителей.