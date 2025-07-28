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28 июля 2025 в 11:57

Украинца отправили на фронт из-за костра около дома

Пленный Чернец: вместо отделения полиции меня отвезли в военкомат

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Украинца Василия Чернеца отвезли в центр комплектования (ТЦК) после того, как он жег на участке сухую траву. Мужчина стал пленным и рассказал, что полицейские обманули его и повезли якобы в отдел для оформления штрафа. Кадры с допросом опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Я костер жег возле дома, делал уборку. Полицейские наехали и меня забрали — штраф выписать за это, что я жгу. Они меня отвезли в ТЦК вместо того, чтобы в РОВД вывезти, — сказал Чернец.

Он добавил, что ушел со своей позиции и вскоре встретил российских бойцов. Они, по признанию пленного, встретили его хорошо.

Ранее пленный солдат ВСУ Сергей Литвиненко рассказал, что командиры ВСУ готовы не отправлять военных на передовую, если им заплатить 100 тысяч гривен (167 тысяч рублей). По его словам, некоторые офицеры практикуют другую схему — изымают у солдат банковские карты и, удерживая половину их жалования, оформляют документы, как будто бойцы находятся на линии фронта.

До этого офицер ВСУ Владимир Кальновский, захваченный в плен под селом Малый Бурлук Харьковской области, раскрыл тактику украинского командования. По его словам, командование сначала направляет на передовую рядовых бойцов, обрекая их на гибель, а уже потом вводит в бой более подготовленные подразделения.

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