Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни Житель Тернополя умер после визита в военкомат ради уточнения данных

Мертвого мужчину нашли в туалете одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Тернополе, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции. Инцидент произошел в субботу, 23 мая, когда сотрудникам районного управления поступил соответствующий экстренный вызов.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя, который в тот же день ранее был доставлен на военный объект. Мужчину привезли в ТЦК для уточнения его военно-учетных данных. Согласно предварительной информации следствия, в какой-то момент гражданин зашел в помещение уборной, где и скончался. Рядом с телом нашли пистолет.

Правоохранители зарегистрировали дело. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия для окончательного установления всех причин и обстоятельств трагедии.

Ранее в Днепропетровске мужчина умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. По информации военкомов, призывника поймали 5 мая и сразу же увезли на медкомиссию. На осмотре ему резко стало плохо.