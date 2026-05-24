Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 12:30

Украинец пришел в военкомат и ушел из жизни

Житель Тернополя умер после визита в военкомат ради уточнения данных

ТЦК Украины ТЦК Украины Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Мертвого мужчину нашли в туалете одного из территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Тернополе, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции. Инцидент произошел в субботу, 23 мая, когда сотрудникам районного управления поступил соответствующий экстренный вызов.

Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя, который в тот же день ранее был доставлен на военный объект. Мужчину привезли в ТЦК для уточнения его военно-учетных данных. Согласно предварительной информации следствия, в какой-то момент гражданин зашел в помещение уборной, где и скончался. Рядом с телом нашли пистолет.

Правоохранители зарегистрировали дело. В настоящее время сотрудники полиции продолжают проводить необходимые следственные действия для окончательного установления всех причин и обстоятельств трагедии.

Ранее в Днепропетровске мужчина умер во время прохождения военно-врачебной комиссии в ТЦК. По информации военкомов, призывника поймали 5 мая и сразу же увезли на медкомиссию. На осмотре ему резко стало плохо.

Европа
Украина
ТЦК
Тернопольская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Общество наэлектризовано»: политолог о стрельбе у Белого дома в Вашингтоне
В МИД Китая назвали прошедшие переговоры с Путиным превосходными
Опубликованы кадры работы Путина над речью для граждан КНР
Первые похороны после атаки ВСУ на колледж прошли в ЛНР
«Сильно переживала»: дочь Ковальчук рассказала о минусах звездной фамилии
Путин указал на важность поддержания единства народа России
Поиски Усольцевых: последние новости 24 мая, результаты обследования леса
Почему не работает Telegram сегодня, 24 мая: замедление, заблокируют ли
Стали известны необычные подробности заявления Путина по Старобельску
Василевка, Святогорск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 24 мая
«Не давали работать»: спасатель рассказал о повторных атаках ВСУ в ЛНР
Взрыв в Луганске, удар по цеху Запорожской АЭС: как ВСУ атакуют РФ 24 мая
Раскрыта личность стрелка из Мариинского театра
«Не давали работать»: пожарный рассказал о спасении детей после удара ВСУ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем тезоименитства
Четыре вагона сошли с рельсов в Челябинской области
В Москве прошли II Летние игры Группы «Аэрофлот»
Поиски Героя РФ Асылханова: последние новости 24 мая, есть ли новые зацепки
Озвучена дата новых переговоров США и Ирана
Иностранным журналистам показали страшные последствия удара ВСУ по ЛНР
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.