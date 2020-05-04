Украина готовится выйти из карантина по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/29394ece-8e06-11ea-afe6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины на этой неделе будут готовиться к выходу из карантина по коронавирусу. При этом ограничения, введённые для борьбы с COVID-19, пока сохранятся. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Мы должны держать ограничительные меры до 11 мая. Ведь здоровье людей — важнее всего. Стабильная ситуация с распространением коронавируса и отсутствие критического количества больных у нас — только благодаря своевременным карантинным мероприятиям, — цитирует главу государства его пресс-служба.

Предпринимателям, по словам президента, нужно подготовиться к работе вне ограничений: провести дезинфекцию, закупить товары, предупредить людей.

Мы всей страной будем готовиться к этому уже на текущей неделе, — добавил Зеленский.

Ранее NEWS.ru писал, что 3 мая в центре Киева украинские предприниматели устроили акцию протеста, чтобы правительство сняло некоторые ограничения, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Люди также потребовали ввести мораторий на проверки микробизнеса. По их словам, контролирующие органы могут прийти к ним «с репрессиями». Собравшиеся просили, чтобы власть защитила их от недобросовестных чиновников, а также убрала ненужные проверки, которые мешают развитию малого бизнеса.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 247 тысяч, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 4 мая общее число инфицированных достигло 145 268 (+10 581 за последние сутки), 18 095 пациентов выздоровели, умерли 1356 человек (+76 за последние сутки). В Москве 74 401 заболевший (+5795 за последние сутки), 7573 выздоровели, 764 умерли.