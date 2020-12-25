Торговое соглашение с ЕС не спасло британскую экономику

Великобритания и Евросоюз заключили соглашение о свободной торговле, позволяющее не допустить худших последствий для британской экономики после выхода из блока. Однако избежать замедления роста ВВП и падения инвестиций Лондону всё равно не удастся, предупреждают экономисты. Бороться с негативными последствиями Brexit Соединённому Королевству придётся ещё долгие годы.

По прогнозу Bloomberg, если бы Великобритания вышла из ЕС без сделки, рост её ВВП в 2021 году замедлился бы на 1,5%. Вариант с торговым соглашением лучше, но не сильно — прогресс в экономике замедлится на 0,5%. В общей сложности, Brexit может сократить промышленное производство на 4% в долгосрочной перспективе. Кроме того, по прогнозам University College London и London School of Economics, иностранные инвестиции упадут на 37%. Бегство инвестиций уже началось, ведь для азиатских гигантов Британия потеряла статус плацдарма для проникновения в Европу. Так, компания Nissan, рассматривавшая возможность открыть завод в Англии, в декабре решила вместо этого задействовать дополнительные мощности в Японии.

Индустрия финансовых услуг отвечает за 7% британского ВВП и 1 млн рабочих мест, однако в заключённом 24 декабря соглашении этот сектор не упомянут. Это значит, что британские банки с 1 января потеряют доступ к клиентам на континенте, если не согласятся переместить часть своего бизнеса в Евросоюз. Многие финансовые учреждения уже пошли на этот шаг; тем же, кто решил остаться в пределах Соединённого Королевства, придётся закрыть счета европейцев. Ряд специалистов полагают, что Брюссель специально не включил этот сектор в соглашение, чтобы не давать Британии конкурентное преимущество.

Плохая новость для Великобритании, на наш взгляд, заключается в том, что ЕС, похоже, заключил сделку, которая позволяет ему сохранить почти все преимущества, которые он извлекает из торговых отношений с Великобританией, оставив за собой возможность отсекать секторы, в которых она ранее пользовалась преимуществами, — считает аналитик JPMorgan's Малколм Барр.

Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Около 40% экспорта и более половины импорта Соединённого Королевства приходилось на Евросоюз. Хотя соглашение о свободной торговле позволяет не облагать товары пошлинами, экспортёрам и импортёрам всё равно впервые за несколько десятков лет придётся заполнять таможенные декларации на границе. По оценкам Bank of England, около трети из них не готовы к этому процессу, что чревато проблемами и задержками при прохождении таможни.

Франция уже предоставила Британии шанс узнать, как выглядит хаос на границах, перекрыв наземное сообщение с ней из-за нового штамма коронавируса. Спустя 48 часов туннель под Ла-Маншем снова открылся, но пробка из нескольких тысяч грузовиков не рассосалась до сих пор, так как всех водителей обязали пройти тест на COVID-19. Похожие заторы, хоть и меньшего масштаба, наверняка ждут Британию после 1 января. Не говоря уже о перебоях с поставками продукции с континента, которые начались ещё до официальной даты Brexit.

Так, автомобильному заводу Honda в западном Лондоне пришлось отправить рабочих на рождественские каникулы раньше времени из-за того, что детали для производства машин не сумели доставить вовремя. Задержка, в свою очередь, возникла из-за перегруза портов, столкнувшихся с ростом покупок в преддверии Рождества в сочетании с паническим желанием запастись европейскими товарами до Brexit.

Опасность для экономики представляет и новая иммиграционная политика Соединённого Королевства, согласно которой в страну будут пускать только высококвалифицированных и высокооплачиваемых мигрантов. Несомненно, это понравится простым британцам, но не бизнесу, который годами наслаждался возможностью нанимать дешёвую рабочую силу из небогатых стран ЕС без всяких ограничений. Особенно могут пострадать фермеры, которые практически полностью полагались на иностранных сезонных рабочих. Пока что британское правительство не уточняет, создаст ли для этой категории трудящихся исключения из правил.

Как бы то ни было, британская экономика после заключения торгового соглашения хотя бы избавится от фактора неопределённости, который сдерживал инвесторов с момента референдума 2016 года. Свободное плавание Соединённого Королевства не обещает быть простым, но теперь Лондон по крайней мере знает, куда плывёт.