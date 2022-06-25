Times: Джонсон хотел построить дом для сына на деньги спонсора его партии

Фото: Andrew Mccaren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

Британский премьер-министр Борис Джонсон хотел построить дом на дереве для двухлетнего сына на деньги донора Консервативной партии Дэвида Браунлоу, передает The Times. Впоследствии Джонсон и его жена от этой идеи отказались из соображений безопасности. По оценке The Times, строительство обошлось бы примерно в £150 тыс. ($185 тыс.).

Спецслужбы не рекомендовали претворять проект в жизнь, так как подобное строение ввиду открытой местности находилось бы на виду у возможных злоумышленников. Политические советники Джонсона также отговаривали его от этого по причине высокой стоимости и вероятного конфликта интересов при поступлении пожертвований, — сообщает издание.

6 июня представители правящей в Великобритании Консервативной партии не смогли набрать необходимого количества голосов для вынесения вотума недоверия лидеру политической силы Джонсону.

Премьер-министр попал под огонь критики после того, как выяснилось, что в 2021 году в разгар общенационального локдауна из-за пандемии коронавируса в резиденции правительства страны на Даунинг-стрит проводились вечеринки. В стране начали обсуждать возможность снятия Джонсона с должности.