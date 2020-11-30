Стюардессу British Airways заподозрили в проституции на борту самолёта

https://static.news.ru/photo/c96fe4cc-3313-11eb-ba7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

Стюардессу авиакомпании British Airways заподозрили в проституции. О дополнительном заработке девушки стало известно из её соцсетей, в которых она под откровенными фотографиями предлагала свои интим-услуги во время полёта и после.

Как сообщает The Sun, бортпроводница в своих постах признаётся, что вступала в связь также и с пилотами, напиваясь с ними.

Дорогой пассажир, я ваше развлечение в полёте. Что бы вы хотели, чтобы я сделала? — написала стюардесса под одним из фото.

В анонимном разговоре с журналистами девушка рассказала, что берёт за дополнительные услуги предоплату в размере 50 фунтов (пять тысяч рублей), далее стоимость услуг зависит от встречи. В случае если свидание происходит в отеле, бронирование номера в целях защиты её конфиденциальности оплачивают клиенты.

В настоящее время руководство British Airways в отношении бортпроводницы начало служебное расследование.

Как писал ранее NEWS.ru, законодательного запрета на занятие сексом в самолёте нет. Об этом заявила стюардесса Хизер Пул, автор книги о работе в авиакомпании. Однако, по её словам, пассажиры обязаны исполнять указания экипажа. Поэтому по просьбе бортпроводника любовникам необходимо остановиться в тот же момент. Она рассказала, что пары в последнее время стали реже уединяться в туалете. Теперь люди занимаются сексом прямо на своих местах. Они накрываются пледом и начинают покачиваться из стороны в сторону. При этом окружающим очевидно, что именно происходит.