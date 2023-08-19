Столица Украины содрогнулась от мощного взрыва В Киеве прогремел мощный взрыв

Фото: ГО ЧС Украины

Киев, Украина

Мощный взрыв прогремел в Киеве, хотя воздушная тревога на территории украинской столицы не объявлялась, сообщает издание «Страна». Сейчас над местом взрыва поднимается столб дыма.

По данным местных СМИ, предположительно, взрыв прогремел в Софиевской Борщаговке на западной окраине Киева. Также есть сведения о других взрывах, которые фиксировались уже в момент задымления. Подобное может происходить при взрывах на военных складах, когда детонируют боеприпасы.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы произошли в районе Кольцевой дороги на территории промзоны, которая находится на балансе областной администрации.

Ранее также появилась информация о серии взрывов сразу в нескольких регионах Украины. Власти страны объявили воздушную тревогу в Киевской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Ровенской, Тернопольской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской области и Донбасса. Тогда же стало известно об атаке беспилотников на украинскую столицу и западные регионы республики.