Стало известно, позволит ли новый премьер Британии ВСУ бить по России FT: новое правительство Британии не отменит разрешение ВСУ бить по России

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кир Стармер

Новое правительство Великобритании не будет отменять разрешение ВСУ наносить удары британским оружием по России, сообщает газета Financial Times. По данным журналистов, новый премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер четко обозначил эту позицию.

Кир Стармер дал понять, что новое лейбористское правительство продолжит разрешать Украине использовать поставляемое Британией оружие для нанесения ударов по целям на территории России, — пишет газета.

При этом новый премьер-министр подчеркивал, что Вооруженные силы Украины могут использовать оружие, полученное от Британии, только с оговоркой на «международное гуманитарное право» и в целях «обороны». Кир Стармер отметил, что решение о том, каким образом ВСУ будут применять британское оружие, должен принимать Киев.

Ранее новый министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили заявил, что правительство Великобритании сохранит текущий курс, продолжив наращивать расходы на оборону, поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, Лондон будет и дальше работать над сохранением потенциала ядерного сдерживания.

При этом министр признал, что Британия испытывает серьезные проблемы с обеспечением вооруженных сил. По словам Хили, британскую армию разваливали и недостаточно финансировали последние 14 лет правления Консервативной партии.